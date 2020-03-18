SON DAKİKA: İtalya’da corona virüsünden kaç kişi öldü? İtalya’da dehşete düşüren corona virüs vakaları…

Avrupa ülkesi İtalya'dan son dakika corona virüsü haberleri art arda geliyor. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü (COVİD-19) ölü sayısında artış yaşanıyor. Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü vakaları İtalya'da devam ederken vatandaşlar birbirlerine sosyal medyadan destek mesajları göndermeyi ihmal etmiyor. İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988 oldu. İspanya'da ise ölü sayısı 491'e vaka sayısı 11 bin 178'e yükseldi. Peki İtalya'da corona virüsünden kaç kişi öldü? İşte İtalya'da dehşete düşüren corona virüsü son dakika haberleri…

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA: İTALYA'DA CORONA VİRÜSÜNDEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Dünyaya hızla yayılan corona virüsünden etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. Avrupa ülkelerinde corona virüsü ölüm ve vaka sayılarının artmasıyla korunma tedbirleri üst seviyeye çıkarılmış durumda. İşte corona virüsü son dakika haberleri…