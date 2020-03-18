Son Dakika Haberi: Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Kadir Şeker olayıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Olay 5 Şubat Çarşamba akşamı Konya'nın Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ile Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka gelirken, bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Çıkan arbade sonucu Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker olay sonrası gözaltına alındı ve tutuklandı. Kadir Şeker, hakkında iddianame hazırlandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

TÜRKİYE GÜNLERCE ONU KONUŞMUŞTU! İŞTE İSTENEN CEZA

İddianamede Kadir Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi.