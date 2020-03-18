Son dakika: Konya Valiliğinden coronavirüs yasağına uymayanlara ilişkin açıklama geldi

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklama, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen korona virüsünün yayılmasına karşı ilimiz genelinde de devletimizin aldığı tüm tedbirler harfiyen uygulanmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde İçişleri Bakanlığımızın kararı ile; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine kapatılmış, ülke genelinde önleyici tedbirler artırılmıştır. Yapılan tüm uyarılara ve duyurulara rağmen; taşradaki ilçelerimize bağlı bazı mahallelerimiz başta olmak üzere şehrimiz genelinde düğün, nişan gibi yemekli ve toplu organizasyonlar için bazı vatandaşlarımızın ısrarlarını sürdürdükleri yönünde haberler alınmaktadır. Virüsün yayılmasına karşı devletimizin dünyaya örnek olan titiz çalışmaları ve aldığı kararlar halkımızın sağlığını korumak adına yapılmaktadır. Düğünlerimizi ve yemekli toplu organizasyonlarımızı virüsün yayılmasına fırsat vermemek için iptal ederek devletimizin müsaade edeceği zamanlarda yapmak önemli bir vatandaşlık görevi ve bu süreçte bir zorunluluktur. Bu bağlamda korona virüsünün yayılmasını engellemek adına alınan bu kararlara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak ve bu konuda asla taviz verilmeyecektir. Halkımızın, olayın ehemmiyetine vakıf olarak hepimizin sağlığını ilgilendiren bu kararlara saygı içinde uyması ve bu süreç atlatılıncaya kadar resmi makamların açıklamaları doğrultusunda tedbirlerini alarak uygulaması kritik derecede önem taşımaktadır" denildi.

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