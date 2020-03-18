Son dakika: Koronavirüs fırsatçılarına baskın! Sahte dezenfektan üretmişler...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri, dünyayı saran Koronavirüs nedeniyle dezenfektan, kolonya ve alkol satışlarının artması üzerine harekete geçen fırsatçılara yönelik operasyon düzenledi. İddialara göre; üretim tesis bulunan bir şebeke harekete geçerek yüklü miktarda dezenfektan, kolonya ve alkol imalatına başladı.

ADRESLERİNDE DE ARAMA YAPILIYOR

Güvenlik Şube Polisleri, imal ettikleri sahte dezenfektan ve sahte içkileri piyasaya sürmeyi planlayan şebekeye şok baskın yaptı. Şebeke üyelerinin İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan adresinde aramalar sürüyor.