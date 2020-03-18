Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Şehirler arası otobüste corona virüsü paniği! Şoför gözlem altına alındı

Son dakika: Şehirler arası otobüste corona virüsü paniği! Şoför gözlem altına alındı Giresun'dan İstanbul'a giden şehirler arası otobüste koronavirüs paniği yaşandı. Otobüs şoförü yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetiyle aracı yol kenarına çekip sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, şoföre ilk müdahalede bulundu ve şoför, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak gözlem altına alındı. Alınan son dakika bilgisine göre koronavirüs şüphelisi şoförden alınan örnekler Ankara'ya gönderildi.

DHA Yaşam Giriş Tarihi: 18.3.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 13:34 ABONE OL