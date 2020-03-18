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Son dakika: Şehirler arası otobüste corona virüsü paniği! Şoför gözlem altına alındı

Giresun'dan İstanbul'a giden şehirler arası otobüste koronavirüs paniği yaşandı. Otobüs şoförü yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetiyle aracı yol kenarına çekip sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, şoföre ilk müdahalede bulundu ve şoför, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak gözlem altına alındı. Alınan son dakika bilgisine göre koronavirüs şüphelisi şoförden alınan örnekler Ankara'ya gönderildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.3.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 13:34 ABONE OL
Son dakika: Şehirler arası otobüste corona virüsü paniği! Şoför gözlem altına alındı

Son dakika koronavirüs haberi! İstanbul'a giden otobüsün şoförü, gece yarısı seyir halinde rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

ARACI YOL KENARINA ÇEKİP 112'Yİ ARADI

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü A.Y. (40) rahatsızlanması üzerine koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü A.Y., gece 01.00 sıralarında seyir halindeyken rahatsızlandı. A.Y, Tosya yakınlarında otobüsü yol kenarında durdurarak, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri nedeniyle A.Y.'yi koronavirüs şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından A.Y., Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, gözlem altına alındı. A.Y.'den kan örneği alınarak, Ankara'ya gönderildiği belirtildi.

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Son dakika: Şehirler arası otobüste corona virüsü paniği! Şoför gözlem altına alındı
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