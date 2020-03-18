Son dakika: Şehirler arası otobüste corona virüsü paniği! Şoför gözlem altına alındı

Son dakika koronavirüs haberi! İstanbul'a giden otobüsün şoförü, gece yarısı seyir halinde rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.
ARACI YOL KENARINA ÇEKİP 112'Yİ ARADI
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü A.Y. (40) rahatsızlanması üzerine koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü A.Y., gece 01.00 sıralarında seyir halindeyken rahatsızlandı. A.Y, Tosya yakınlarında otobüsü yol kenarında durdurarak, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri nedeniyle A.Y.'yi koronavirüs şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından A.Y., Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, gözlem altına alındı. A.Y.'den kan örneği alınarak, Ankara'ya gönderildiği belirtildi.SON DAKİKA: AVRUPA'DAN GELEN VATANDAŞLAR CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ İÇİN KARANTİNADA... YURT ÇEVRELERİNDE KUŞ UÇURTULMUYOR!