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Otoyolu’nda oto yangına hortumlu müdahale

Otoyolu Seyrantepe mevkisinde kapalı kasa minibüsün şoför mahalleli henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangına o esnada yoldan geçen beton mikserinin şoförü depodan çektiği hortumla müdahale etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 12:33 ABONE OL
TEM Otoyolu’nda oto yangına hortumlu müdahale

Yangın, saat 10.45 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Ankara istikameti meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolunda 34 BFZ 859 plakalı kapalı kasa minibüs ile seyir olan sürücü, aracın ön kısmından dumanların çıktığını fark etti. Aracı hemen durduran sürücü araçtan inerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonu sevk edildiği esnada yoldan geçen beton mikseri yangını görerek durdu.



MİKSER SÜRÜCÜSÜNDEN HORTUMLA MÜDAHALE

Aracından inen mikser sürücüsü su deposundan hortuma çekerek yangına müdahale etti. Yangını söndüren sürücü ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Ekipler ise araç üzerinde soğutma çalışması yaptı. Mikser sürücüsü, "Yolda giderken aracı yandığını gördüm. Mikserimle durdum, suyumda olduğu için söndürdüm" dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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TEM Otoyolu’nda oto yangına hortumlu müdahale
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