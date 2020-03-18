Trafikte terör estirmişlerdi! 10 sürücü yakalandı...

Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy'de yapılan asker uğurlama eğlencelerinde magandalar, meşaleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açmıştı. Trafiğe çıkan magandalar, tüneli trafiğe kapatarak drift, patinaj çekerek ve abartı egzozla ortalığı dumana boğmuştu. Şehir de terör estiren şahıslar o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaşmıştı. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

10 SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis tek tek plakaları tespit edilen araçlara ulaştı. 10 sürücü işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Sürücülere toplam 27 bin liraya yakın ceza kesilirken bazılarına adli işlem de yapıldı. Sürücülerden Y.B.'ye muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, köprü kavşaklarda durmak, yüksek sesle müzik dinlemek ve trafik güvenliğini ihlalden 684 lira para cezası kesti.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Öte yandan İ.G.'nin kullandığı 34 BUY 314 plakalı motosiklet ve M.Y'nin olayda kullandığı 34 FH4 602 plakalı motosiklet ruhsat sahibi olmaları nedeniyle 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca sürücüler T.T., C.İ.R., İ.G. ve M.Y'nin sürücü belgeleri 60 gün süre ile geri alındı. Sürücüler sürücü belgelerini geri alabilmek için psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçmek zorunda kalacaklar.

ADLİ İŞLEM YAPILDI



Şubede işlemleri tamamlanan T.T., C.İ.R., İ.G. ve M.Y'ye "Kara, Deniz Hava veya Demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden ilgili polis merkezlerinde adli işlem yapıldı.

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