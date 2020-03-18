Troya’ya ödül yakışır

Çanakkale'de, Troya Ören Yeri girişine yapılan ve açılışı geçen sene 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi, katıldığı 'Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) 2020' yarışmasında finale kaldı. Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Troya Müzesi aslında bizim 20 yıllık hayalimizdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri ve teşrifleriyle, 18 Mart 2019 günü müzemiz resmi olarak ziyarete açıldı. Aynı yıl içerisinde Time Dergisi, Troya Müzesi'ni dünyada mutlaka görülmesi gereken 100 muhteşem yerden biri seçti. Bu turizm destinasyonu olarak Troya ve Çanakkale için oldukça önemli bir haberdi. Geçen yıl içerisinde Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Çok kısa sürede adaylığımız kabul edildi. Troya Yılı, tüm kuvvetiyle esmeye devam etti. Bildiğiniz gibi sayın bakanımız müjdeyi verdi ve finale kaldığımızı bildirmişti" dedi. Finalin Birleşik Kralllık'taki Cardiff'te yapılacağını kaydeden Gölcük, "Cardiff bizim yakın tarihimiz açısından son derece önemli bir şehir. Çünkü rahmetli Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye iltica ettikten sonra milli formayı sırtına geçirdiği ilk yer Cardiff oldu. Burada düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya ve 1 dünya rekoru kırdı. Şimdi bizler Cardiff yolundayız. Yükümüz ağır, işimiz zor. İnancımız tam. İnşallah arkanızda desteğinizle yolumuz Süleymanoğlu'nun yolu. Dualarınızla aynı kaderi paylaşacağımızı bu güzel ödülü ülkemize ve Çanakkale'mize kazandıracağımız konusundaki inancımız tam" diye konuştu.

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