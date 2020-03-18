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Umreden dönen ve 14 gün kuralına uymayan kişi gözlem altına alındı

'da koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirler alınırken, uyarılara rağmen yurt dışından gelerek 14 gün kuralına uymayan 1 kişi gözlem altına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 18.3.2020 17:26 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 17:46 ABONE OL
Umreden dönen ve 14 gün kuralına uymayan kişi gözlem altına alındı

Umreden 10 gün önce Bursa'ya gelen 76 yaşındaki adı açıklanmayan bir vatandaş, 14 gün kuralına uymayarak, günlük işlerini karşılamak üzere çarşıya çıktı. Durumu gören komşuları, vatandaşı evden dışarı çıkmaması konusunda uyardı.

KOMŞULARI POLİSE İHBAR ETTİ

Tüm uyarılara rağmen, umrecinin ertesi gün de dışarı çıktığını gören komşuları, bu kez emniyet ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri, Hıfzısıhha Kanunu'nun 284. maddesi uyarınca vatandaşı zorunlu gözlem altına aldı. Daha önce de yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmayan kişinin koronavirüs kuluçka süresi olan 14 günün ardından taburcu edileceği bildirildi.

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