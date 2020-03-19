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'da büyük operasyon! ele geçirildi

'da düzenlenen operasyonda daha önce kasap olarak kullanılan bir dükkanda 3 bin 118 litre ele geçirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.3.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 11:07 ABONE OL
Adana'da büyük operasyon! Sahte dezenfektan ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri korona virüsün yayılmasından sonra dezenfektana talebin artmasıyla sahte ürünlerin ortaya çıkabilme ihtimaline karşılık çalışma başlattı.



SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETTİLER

Yapılan bu çalışmalar sonucunda daha önce kasap olarak kullanılan bir dükkanda Abidin D. isimli şahsın sahte dezenfektan ürettiği bilgisine ulaşıldı. İş yerine yapılan baskında et dolaplarının içine dizilmiş halde sahte dezenfektanlar ele geçirildi. Polis yaptığı aramada 3 bin 118 litre sahte dezenfektan ele geçirdi. Ayrıca polis 2 bin 29 boş şişe, yoğunluk ölçer cihazı ve çok sayıda dezenfektan marka etiketi buldu.

Polis zanlıyı gözaltına alırken, dezenfektanlara el koydu.

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Adana'da büyük operasyon! Sahte dezenfektan ele geçirildi
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