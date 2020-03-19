Adana'da büyük operasyon! Sahte dezenfektan ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri korona virüsün yayılmasından sonra dezenfektana talebin artmasıyla sahte ürünlerin ortaya çıkabilme ihtimaline karşılık çalışma başlattı.







SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETTİLER



Yapılan bu çalışmalar sonucunda daha önce kasap olarak kullanılan bir dükkanda Abidin D. isimli şahsın sahte dezenfektan ürettiği bilgisine ulaşıldı. İş yerine yapılan baskında et dolaplarının içine dizilmiş halde sahte dezenfektanlar ele geçirildi. Polis yaptığı aramada 3 bin 118 litre sahte dezenfektan ele geçirdi. Ayrıca polis 2 bin 29 boş şişe, yoğunluk ölçer cihazı ve çok sayıda dezenfektan marka etiketi buldu.



Polis zanlıyı gözaltına alırken, dezenfektanlara el koydu.





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