Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Annesinin karnına vurduğu iddia edilen küçük kız hayatını kaybetti

Annesinin karnına vurduğu iddia edilen küçük kız hayatını kaybetti

'da korkunç bir olay yaşandı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, iddiaya göre, annesinin karnına vurduğu M.N.İ. (3), iç kanamadan hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.3.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 12:32 ABONE OL
Annesinin karnına vurduğu iddia edilen küçük kız hayatını kaybetti

İddiaya göre, Ş.D., ilk evliliğinden olan kızı M.N.İ.'ye yaramazlık yaptı diye vurdu. Bir süre sonra küçük kız uykuya dalarken, anne Ş.D., sabah saatlerinde kızını hareketsiz şekilde yatarken buldu. Küçük kız, hemen hastaneye kaldırılırken, tedavisini yapan doktorlar hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde küçük kızın iç kanamadan hayatını kaybettiği öğrenildi. Doktorlar şüpheli ölüm raporu verirken, anne Ş.D. polis tarafından gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni ise otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anne Ş.D. ise karakoldaki ifadesinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ş.D.'nin ikinci evliliğinden de bir çocuğu olduğu öğrenildi.

CORONAVİRÜS İLE İLGİLİ SON DAKİKA HABERİ... İŞTE ÜLKE ÜLKE CORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞENLERİN SAYISI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesinin karnına vurduğu iddia edilen küçük kız hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA