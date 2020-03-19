Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Anzak töreni de iptal edildi

Anzak töreni de iptal edildi

Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
Anzak töreni de iptal edildi
Her yıl 25 Nisan'da gerçekleştirilen Anzak Günü etkinlikleri Avusturalyalı yetkililerinin aldığı karar ile iptal edildi. Kararı Avusturalya Büyükelçesi Marc Innes Brown kendi Twitter hesabından "Kovid-19 sebebiyle bu sene Çanakkale'deki Anzak Günü Törenleri iptal edilmiştir" diyerek duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle dünyada önlemler artırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda 25 Nisan'da yapılması için hazırlıklar yapılan Anzak Günü törenleri de Kovid 19 yüzünden iptal edildi. Törenlerin iptalini Avusturalya Büyükelçisi Marc Innes Browb kendi Twitter hesabından duyurdu. Innes Brown yazdığı Tweet'te "Kovid- 19 sebebiyle bu sene Çanakkale'deki Anzak Günü Törenleri iptal edilmiştir. Hazırlıklar için bizimle birlikte yoğun bir şekilde çalışan herkese teşekkür ederiz. 2021'de görüşmez üzere!" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÇANAKKALE NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anzak töreni de iptal edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA