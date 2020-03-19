Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Asılsız 'corona' paylaşımına gözaltı

Asılsız 'corona' paylaşımına gözaltı

Dünyayı kasıp kavuran ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşım yapanlar ile ilgili harekete geçildi. 'da sosyal medyada corona virüs ile ilgili asılsız bir paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı. İşte son dakika habere ilişkin detaylar...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.3.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 16:51 ABONE OL
Asılsız 'corona' paylaşımına gözaltı
Türkiye ve dünyada korona virüsle ilgili mücadeleler sürerken, sosyal medyada da halkı korku ve paniğe sevk edecek çok sayıda asılsız paylaşım yapılıyor. Vatandaşların günlük yaşamının parçası haline gelen salgınla ilgili neredeyse her şeyi, sosyal medya aracılığı ile birbirine ilettiği bugünlerde dijital dünyada çok sayıda asılsız, kasıtlı paylaşım dolaşıyor.

KISA SÜREDE YAYILDI

Akşam saatlerinde seyir halindeki Turgutreis dolmuşunda tüm yolcuların karantinaya alındığı ile ilgili asılsız bir paylaşım kısa sürede yayıldı. Whatsapp gruplarında kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşan paylaşımda "Turgutreis dolmuşunda yüksek ateş ve kan öksüren kişi ve diğer yolcuların hepsi az önce arabayla beraber alındı. Büyük ihtimal medyaya yansıtmayacaklar" denildi.

KORKU VE PANİĞE NEDEN OLDU

Bodrum'da hijyen çalışmaları yapan iki görevlinin kaldırımda yürürken çekilmiş bir fotoğrafının kullanıldığı paylaşım, halk arasında korku ve paniğe neden oldu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımla ilgili hemen harekete geçti.

Kimliği kısa sürede tespit edilen şahıs, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asılsız 'corona' paylaşımına gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA