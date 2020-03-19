BİM aktüel katalog indirimleri yarından itibaren başlıyor! BİM 20 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu her zaman olduğu gibi büyük fırsatlarla geliyor. 20 Mart tarihinden itibaren başlayacak olan büyük fırsatlar her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise HP notebook ve Smart Tv oluyor. Teknolojik aletlerdeki büyük indirim vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 20 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! BU HAFTA BÜYÜK İNDİRİM!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…