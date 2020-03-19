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'Binbir surat Serkan' yakalandı!

Ankara'da 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi (40), polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.3.2020 15:50 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 15:56 ABONE OL
'Binbir surat Serkan' yakalandı!

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da banka- kredi kartı dolandırıcılığı ve özel belgede sahtecilik gibi 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Onur Özdemir'in yakalanması için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI SİTEDE YAKALANDI

Ekiplerin çalışması sonucu, 'Binbir surat' lakaplı Özdemir'in Çankaya ilçesinde bir sitede saklandığı belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli Özdemir'i düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sahte sürücü belgesi ele geçirildi. 383 suç kaydı bulunan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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'Binbir surat Serkan' yakalandı!
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