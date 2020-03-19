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kapandı mı? Cevahir AVM ne zaman açılacak?

Küresel anlamda yaşanan en önemli ve tehlikeli salgınlardan olan corona virüsüne karşı tüm dünyada önlemler – tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizde pek çok ticari işletme, mekan ve ’ler tedbirlere destek olmak adına belirli bir süre için kapanma kararı aldı. Bu gelişme sonucunda vatandaşlar hangi işletmelerin, avm’lerin kapandığına ilişkin arama motorlarında yoğun araştırmalarına devam ediyor. Durum böyle olunca vatandaşlarımız AVM kapandı mı? sorusunun yanıtını da merak ediyor. Cevahir AVM kapandı mı ve Cevahir AVM ne zaman açılacak sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.3.2020 03:19 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 03:25 ABONE OL
Cevahir AVM kapandı mı? Cevahir AVM ne zaman açılacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili yurtta ve dünyada pek çok önlem ve tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ülkemizde de bu tedbirler kapsamında pek çok popüler mekan ve avm, belirli süreli olarak kapanma kararı aldı. Tüm bu gelişmelerin ardından vatandaşlar hangi avm'lerin kapandığını merak ederek Cevahir AVM kapandı mı? şeklinde sorularla yoğun şekilde arama motorlarında yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Peki, Cevahir AVM kapandı mı ve Cevahir AVM ne zaman açılacak? İşte tüm merak edilenler...

CEVAHİR AVM KAPANDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

İçeriğimizin ilerleyen sayfalarında konuyla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz...

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Cevahir AVM kapandı mı? Cevahir AVM ne zaman açılacak?
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