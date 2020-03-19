Cinayeti tahrik altında işledi

Konya'daki Piri Reis Parkı'nda sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken boğuşma sırasında ölümüne neden olan Kadir Şeker (20) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Adli Tıp Raporu'na göre bıçağın Özgür Duran'ın vücuduna 10 santimetre derinliğinde ve 1.5 santimetre genişliğinde girdiği belirtildi. Bıçağın, 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu" kapsamında olduğu anlatılan iddianamede Şeker'in, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi.Ancak suçun tahrik altında işlendiği belirtilerek, TCK'nın 29'uncu maddesine göre müebbet hapis cezasının 12 yıldan 18 yıla kadar hapis talebine düşürülmesi istendi. Ayrıca bıçak için de "Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları" kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, Şeker'in eyleminin meşru müdafaa kapsamında kalıp kalmadığının da mahkemece değerlendirilmesi istendi. Halen cezaevinde bulunan Şeker, önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ, SABAH'a konuştu: "İddianamenin 15 günlük kabul süresi var. Mahkeme iddianamede eksik görerek iade etme yetkisine sahip. Savcılık haksız tahrik uygulanarak 18 yıla kadar ceza istemişse de mahkeme bu iddianameyle bağlı değildir. Kovuşturmada meşru müdafaa hükümleri değerlendirilir. Kadir'in amacı bir kimseyi öldürmek değildi. Yaralama neticesi ölüme sebebiyet vermiştir. Bu suçun TCK'da cezası daha düşüktür. Bazı duruşmalar korona salgını nedeniyle ertelendi ama bu soruşturma tutuklu ve acil görülmesi gerekilen duruşma kapsamındadır.

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