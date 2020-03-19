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Coronavirüs ile mücadele! Cadde ve sokakları temizleyen temizlik ordusu havadan görüntülendi

Türkiye'de korona virüs vakalarının görülmesinin ardından temizlik yapılmak üzere ülke çapında harekete geçildi. Ümraniye'de çok sayıda temizlik ekibinin cadde ve sokaklara çıkarak yaptığı temizlik çalışması havadan görüntülendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.3.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 10:06 ABONE OL
Coronavirüs ile mücadele! Cadde ve sokakları temizleyen temizlik ordusu havadan görüntülendi

Ümraniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında yalnızca sokaklar değil, insanların yoğun olarak geçtiği caddelerde, çöp kutularında, parklarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Ümraniye Belediyesi, tüm temizlik işleri personeliyle ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattı. Ümraniye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüs salgınını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında kent genelinde ilaçlanmadık yer bırakmıyor.

Mahalle sakini Kaan Birant, "Bu süreç geçecektir. Ümraniye Belediyesinden memnunuz. Sokakları, caddeleri yıkıyorlar, ilaçlama yapıyorlar. Sadece halkımız duyarlı olsun. Panik yapmasınlar. Güncel hayatımıza devam ediyoruz. Öksüren, tıksıran insanlara yanaşmıyoruz" dedi.

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Coronavirüs ile mücadele! Cadde ve sokakları temizleyen temizlik ordusu havadan görüntülendi
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