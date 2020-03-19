Cuma namazı evde yalnız kılınır mı? Cuma namazı cemaatsiz kılınabilir mi?

Ülkemizde de covid-19 vakalarına rastlanılmasının ardından Diyanet tarafından yapılan açıklama ile namazların evlerde kılınmasının gerektiği Müslüman vatandaşlarımıza duyurulmuştu. Yarın normal şartlarda cemaatle kılınması gereken Cuma namazı için binlerce vatandaş Evde Cuma namazı kılınır mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlarda bulunmaması gerektiğine yönelik uyarılar yetkililer tarafından yapılmaya devam ederken Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada "Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. " ifadeleri kullanıldı. Peki, Cuma namazı evde kılınır mı, cemaatsiz kılınabilir mi? İşte detaylar...

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada;

"İnsanların toplu halde bulundukları ortamlar virüsün yayılımı için uygun ortamlar olarak görülüyor. Yüksek risk oluşuyor. Ülkemizde vaka sayısının artması ile birlikte, kamu otoriteleri kapsamında birçok organizasyon iptal edilmiştir. Bu durum dikkate alındığında, camide cemaatle namaz kılınması ile birlikte riskin artabileceği anlaşılmaktadır. Bu itibarla insanları tehlikeye atacak durumlara din izin vermez."

"Peygamber Efendimiz veba hastalığı çıkarsa oraya girmeyin diyerek karantinaya dikkat çekmiştir. Bulaşıcı hastalık taşıyan bir kişi sağlam kişinin yanına gitmesin diyerek önlemin gereğini vurgulamıştır. Bu durumlarda namazların evde kılınmasına dair uygulamalar biliniyor. İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere sağlıklı olmanın yanı sıra başkasına zarar vermemenin gerekli olduğunu ifade etmiştir. Coronavirüs riski kalkana kadar Cuma namazına cemaatle kılınmasına ara verilmiştir."

ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine binlerce müslüman vatandaş Cuma namazı evde kılınır mı, cemaatsiz kılınır mı? gibi araştırmalarını internet üzerinden araştırmaya başladı...



Ülkemizde ve tüm dünyada rastlanan corona virüsü salgını nedeniyle Cuma namazlarının camilerde bir süre kılınmaması kararı verilirken hastalığın yayılmaması nedeniyle yapılan karantina kapsamındaki kişilere Cuma namazı farz değildir.

Bu nedenle kişiler evlerinde öğle namazını kılabilir.