Cuma günün yaklaşması ile birlikte birçok kişi yarın bu namazın cemaatle kılınıp kılınamayacağı konusu merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de görülen corona virüsü ile ilgili alınan önlemler kapsamında bu konuyla ilgili resmi açıklamayı geçtiğimiz günlerde yaptı. Peki, Cuma namazı yarın kılınacak mı? 20 Mart Cuma namazı camide cemaatle kılınacak mı? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar…

YARIN CUMA NAMAZI VAR MI, CEMAATLE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüsüne karşı alınan bir önlemi daha geçtiğimiz günlerde açıkladı. Virüsün yaşlı vatandaşlar için daha ölümcül olması nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmaya geçici bir süre ara verildi.

İşte Diyanet İşleri Başkanı'nın o açıklaması;