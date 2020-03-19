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yarın kılınacak mı? 20 Mart Cuma namazı camide cemaatle kılınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde corona virüsünün Türkiye’de de ilk defa görünmesini açıklamasıyla birlikte alınan tedbirler de arttırıldı. Tüm Türkiye, bu kapsamda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek virüsü karşı adeta bir kalkan oluşturuldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da corona virüsüne karşı alınan bir önlemi daha açıkladı. camide cemaatle kılınacak mı sorusu da cevabını buldu. Peki, 20 Mart yarın Cuma namazı var mı? Cuma namazı bu hafta kılınacak mı?

Giriş Tarihi: 19.3.2020 17:31 ABONE OL
Cuma namazı yarın kılınacak mı? 20 Mart Cuma namazı camide cemaatle kılınacak mı?

Cuma günün yaklaşması ile birlikte birçok kişi yarın bu namazın cemaatle kılınıp kılınamayacağı konusu merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de görülen corona virüsü ile ilgili alınan önlemler kapsamında bu konuyla ilgili resmi açıklamayı geçtiğimiz günlerde yaptı. Peki, yarın kılınacak mı? 20 Mart Cuma namazı camide cemaatle kılınacak mı? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar…

YARIN CUMA NAMAZI VAR MI, CEMAATLE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüsüne karşı alınan bir önlemi daha geçtiğimiz günlerde açıkladı. Virüsün yaşlı vatandaşlar için daha ölümcül olması nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmaya geçici bir süre ara verildi.

İşte Diyanet İşleri Başkanı'nın o açıklaması;

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Cuma namazı yarın kılınacak mı? 20 Mart Cuma namazı camide cemaatle kılınacak mı?
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