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Epilepsi hastası yere yığıldı, 'koronavirüs' paniği yaşandı

'da, caddede yürüyen epilepsi hastası, aniden yere yığıldı. Çevredekiler, maske takılı kişide koronavirüs olduğunu düşününce panik yaşadı. İhbarla gelen sağlık ekibi, hastanın nöbet geçirdiğini belirleyip, hastaneye götürdü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.3.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 15:25 ABONE OL
Epilepsi hastası yere yığıldı, 'koronavirüs' paniği yaşandı

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kişi, yürürken aniden yere yığıldı. Bu sırada çevredekiler, ağzında maske takılı kişide koronavirüs olduğunu düşününce panik yaşadı.

EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık görevlileri, hastanın epilepsi nöbeti geçirdiğini belirledi. Epilepsi hastası, ambulansla hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

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Epilepsi hastası yere yığıldı, 'koronavirüs' paniği yaşandı
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