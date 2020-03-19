İşte koronanın gripten farkları: Çok hızlı ilerliyor nefes darlığı yapıyor

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs enfeksiyonunda yüksek ateş, kuru öksürük ve solunum sıkıntısının ön planda olduğunu bildiriyor. Bağlı olduğu virüs ailesi grubu yüzünden belirtileri soğuk algınlığı ve griple benzeşen yeni koronavirüs enfeksiyonun mevsimsel grip ya da nezle ile karıştırılması ihtimali toplumu tedirgin ediyor. İşte uzmanların grip ve koronavirüs arasındaki farkları ve benzerlikleri açıklayan açıklamaları:



GRİP, DAHA YAVAŞ İLERLİYOR



Prof. Dr. Abdullah Sayıner (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): Koronovirüsün en temel belirtileri, yüksek ateş ve kuru öksürük. Gripte ise kırıklık, halsizlik belki boğaz ağrısı olur. Koronavirüste daha hızlı bir seyir var. Grip daha yavaş ilerliyor. Ateş, öksürük geçmiyorsa, izleyen günlerde nefes darlığı da eklendiyse koronavirüs düşünebilir. Böyle bir durumda yüksek ateş ve öksürük varsa kişi maske takıp bir sağlık kuruluşuna başvuracak. Eğer kişinin hastalığı gripten ayırt edilmiyorsa ki bazı bulgular benziyor o zaman 3-4 gün takip edilecek. Sıradan bir gripte kötüye evrilme olasılığı daha düşük. Koronavirüs hastalarının yüzde 20 kadarında daha da kötüleşiyor. Koranavirüs testi önemli.

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Uzm. Dr. Handan Karahan Saper (İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi): Koronavirüs halsizlik ve boğaz ağrısıyla başlıyor. Gripte ise aniden yükselen 38-40 dereceye varan ateş, halsizlik ve yorgunlukla. Grip, koronavirüsten farklı olarak çok hızlı bir şekilde belirti veriyor. Gripte ateş yükseldiğinde hemen öksürük başlamaz, akciğerleri etkilemez. Ama koronavirüste öyle değil, çok hızlı ilerleyip, nefes darlığına yol açıyor. Gripte ise başka bir üstüne eklenen enfeksiyon olmadığı sürece akciğer tutulumu çok nadir. Koronavirüsün en sık tuttuğu yer akciğerler. Akciğerlerin kısa sürede çökmesine neden oluyor. Gripte ek hastalığı olması gerekir ki akciğer enfeksiyonlarına sebep olsun. Koranavirüs tek başına akciğerde etkisini gösteriyor. Koronavirüsün yüzde 80'inde bulgu vermeyebilir. Grip mutlaka bir bulgu verebilir. Yüksek ateş, halsizlik ve yorgunlukla kendini gösterir. Grip ve koronavirüs benzer bulgular veriyorlar ama gripte hiçbir bulgu vermeden ateş yükseltiyor. Koronavirüs vakalarında kuru öksürük, ateşle beraber ishal de görülebiliyor. Gripte bunları göremeyebiliyoruz. Koronavirüs hem akciğere, hem karaciğere saldırıyor, sonrasında böbrek yetmezliğine sebep olabiliyor. İlerleyen dönemlerinde ölüme de sebep olabiliyor.







Prof. Dr. Hasan Bayram (Türk Toraks Derneği Başkanı): Basit bir gribin birkaç günde gerilemesini bekleriz ancak şikayetler gerilemiyor, ateş yükseliyorsa ve özellikle kuru öksürükte artış ve beraberinde nefes darlığı varsa o zaman bir hastaneye başvurmak gerekir. Burun akıntısı, griplerde daha seyrek görülüyor, kronovirüste de öyle. Soğuk algınlığında burun akıntısı daha fazla. Asıl belirleyici özelliklerden biri nefes darlığı akciğer tutulumunun vurgusu. Koronavirüste akciğere inme görülüyor. Başlangıçları itibariyle birbirinden ayıran çok bulgu yok. Kişilerin kırgınlığı, soğuk algınlığı, 38'leri aşan ateşi yoksa, ciddi öksürüğü yoksa, nefes darlığı yoksa evlerinde dinlenip, kendilerini izole etmelerini istiyoruz. İstirahat etmek lazım. Yaş 60'ın üzerindeyse, kalp hastalığı, diyabet gibi kronik hastalığı varsa dikkatli olması gerekir. Bulgular nefes darlığı, kuru öksürük ve yüksek ateş ise bir maskeyle izolasyona uyarak hastaneye gidilmelidir. Eve gönderdiğimiz hastalar uykusunu almalı ve bol sıvı tüketmeli.



KORONAVİRÜS ZATÜRRE YAPIYOR



Dr. Songül Özer (Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı: Koronavirüs grip gibi belirtilerle başlıyor. En önemli belirtiler 38 dereceyi aşan ve uzun süren bir ateş, kuru öksürük ve solunum sıkıntısı. Gripten bir farkı hastanın çok daha hızlı kötüleşmesi. Gripte kas-eklem ağrısı, halsizlik, yatağa düşme belirtisi çoktur ama grip nadiren zatürre yapar ama bu koronavirüs başlangıçta çok hafif oluyor, sonrasında derhal zatürre yapıyor. Kuluçka dönemi iki gün kadar kısa 14 gün kadar uzun olabilir.

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