Kavgayı ayırmaya çalışan genci öldüren sanık: Onun için dua ediyorum

Olay geçen yıl 1 Ağustos günü Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde meydana geldi. Sahilde alkol alan Müslüm Ayyıldız, açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde bulunan gençler bu duruma tepki gösterdi. İki grup arasında çıkan tartışma, kavga dönüştü. Müslüm Ayyıldız, kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay'ı bıçakladı. Yaralanan Çağatay Burak Atay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Müslüm Ayyıldız ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Çağatay Burak Atay



'ONUN İÇİN DUA EDİYORUM'



Müslüm Ayyıldız'ın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Ayyıldız savunmasında olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Kesinlikle Çağatay Burak Atay'ı öldürmek gibi bir amacım yoktu. Hala onun için dua ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Müslüm Ayyıldız



Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Müslüm Ayyıldız'ın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep etti. Mahkeme heyeti, davayı 20 Mayıs gününe erteledi.