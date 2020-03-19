Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 19 Mart

Yurdun dört bir yanında soğuk havalar etkili olurken Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İç ve Doğu kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Günlük sıcaklık değerlerini ve uyarıları merak eden vatandaşlar '' Bugün hava durumu nasıl olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 19 Mart Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri ve uyarıları…

METEOROLOJİ UYARDI! KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK YAĞIŞ…

Perşembe günü yeni güne başlayanlar Meteoroloji'nin hava durumu uyarılarını araştırıyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.