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’den son dakika ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 19 Mart

Genel Müdürlüğü’nden son dakika , sağanak ve kar yağışı uyarıları peş peşe geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayınlandı. Havaların birdenbire soğumasıyla bazı illerimizde kar yağışının sinyalleri verildi. Öte yandan şiddetli rüzgar ve fırtına ile yer yer yağışlı hava Marmara ve Ege Bölgesi’ni etkisi altına alacak. Vatandaşlar ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. MGM, gün içinde sıcaklık değerlerini açıklarken sağanak yağış için saat verdi. Hava sıcaklıklarının ise iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki 19 Mart Perşembe bugün hava nasıl olacak? İşte hava durumu, kar yağışı ve kuvvetli sağanak yağış uyarıları…

Giriş Tarihi: 19.3.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 08:21 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 19 Mart

Yurdun dört bir yanında soğuk havalar etkili olurken 'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Isparta ve Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan İç ve Doğu kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Günlük sıcaklık değerlerini ve uyarıları merak eden vatandaşlar '' Bugün hava durumu nasıl olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 19 Mart Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji tarafından gelen son dakika hava durumu değerlendirmeleri ve uyarıları…

METEOROLOJİ UYARDI! KAR YAĞIŞI VE SAĞANAK YAĞIŞ…

Perşembe günü yeni güne başlayanlar Meteoroloji'nin hava durumu uyarılarını araştırıyor. İşte Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 19 Mart
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