Miraç Kandili nedir ve ne zaman kutlanacak? 2020 Miraç Kandili tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden 2020 dini günler takvimini yayımladı. Bu takvime göre kandil günleri tarihi de netleşmiş oldu. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Miraç Kandili için de geri sayım başladı. Her yıl huzur ve sevinç ile karşılanan Miraç Kandili tarihi merak konusu oldu. ''Miraç Kandili ne zaman'' sorusunun cevabı araştırılırken, biz de ayrıntılara haberimizde yer verdik. Peki, Diyanet İşleri'nin kandil günleri takvimine göre Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

MİRAÇ NEDİR?

Recep ayının 27. Gecesine Miraç gecesi denir. Kelime olarak ''göğe çıkma yükselme'' anlamına gelmektedir. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiğini hadiseye verilen isimdir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? DİYANET İLE 2020 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kandil günleri ve diğer tüm dini günlerin takvimine göz atarak Miraç Kandili ne zaman sorusuna cevap bulabilirsiniz.

İşte detaylar;