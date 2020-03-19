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nedir ve ne zaman kutlanacak? 2020 Miraç Kandili tarihi ne zaman? ile tarihi

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan sevinç ve huzurla karşılanıyor. Corona virüsü ile mücadele ettiğimiz zorlu dönemde mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler çeşitli ibadetler yapacak ve dualar edecek. İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini kandil günleri takvimine göre 2020 tarihini bu başlık altından öğrenebileceksiniz. ‘’Miraç Kandili ne zaman’’ sorusuna cevap arayan vatandaşlar dini günler takvimine ayrıntıları inceleyerek ulaşabilecekler. Peki, Miraç nedir? Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte kandil tarihleri!

Giriş Tarihi: 19.3.2020 18:35 ABONE OL
Miraç Kandili nedir ve ne zaman kutlanacak? 2020 Miraç Kandili tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri tarihi

İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesinden 2020 dini günler takvimini yayımladı. Bu takvime göre tarihi de netleşmiş oldu. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan için de geri sayım başladı. Her yıl huzur ve sevinç ile karşılanan Miraç Kandili tarihi merak konusu oldu. ''Miraç Kandili ne zaman'' sorusunun cevabı araştırılırken, biz de ayrıntılara haberimizde yer verdik. Peki, Diyanet İşleri'nin kandil günleri takvimine göre Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

MİRAÇ NEDİR?

Recep ayının 27. Gecesine Miraç gecesi denir. Kelime olarak ''göğe çıkma yükselme'' anlamına gelmektedir. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiğini hadiseye verilen isimdir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? DİYANET İLE 2020 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kandil günleri ve diğer tüm dini günlerin takvimine göz atarak Miraç Kandili ne zaman sorusuna cevap bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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Miraç Kandili nedir ve ne zaman kutlanacak? 2020 Miraç Kandili tarihi ne zaman? Diyanet ile Kandil günleri tarihi
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