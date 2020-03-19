Pusu kurup eski kız arkadaşını vurdu!

Silahla yaralama olayı 27 Şubat Perşembe günü Üsküdar İlçesi'ne bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. D.N.K. ve D.D. isimli iki kişi silahla yaralandı. İstanbul Polisi olayla ilgili soruşturma başlattı ve güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Yusuf C. (25) isimli şüphelinin yakalanması için altı farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli Yusuf C., Üsküdar İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir yakınının ikamet adresinde olayda kullandığı suç aleti tabanca ve altı mermi ile birlikte yakalandı.





YOLDAN GEÇEN BİR KİŞİYİ DAHA YARALADI



İddialara göre şüpheli Yusuf C.'nin, evinden çıkması için oturduğu sitenin kapısının önünde pusu kurarak beklediği eski kız arkadaşı D.N.K.'yı evinden çıktığı esnada silahla yaraladığı, D.D. isimli kişinin ise işe gitmek için olay yerinden geçtiği esnada yaralandığı tespit edildi. "Kasten Yaralama" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından yasal işlem yapılan şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Olay güvenlik kamera görüntülerine de böyle yansıdı.

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