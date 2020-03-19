Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüsü açıklaması: Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüs vakaları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden son dakika açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki son durum hakkında bilgi verirken 19 Mart itibarı ile vaka sayısının 359'a, ölüm sayısının ise 4'e ulaştığını bildirdi.

Son dakika! Koronavirüsten ölüm sayısı 4'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 359 oldu | Video

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN SON DAKİKA CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda şu sözleri kullandı: Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.

BAKAN KOCA TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM İLE İLGİLİ TBMM'DE BUNLARI SÖYLEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün öğle saatlerinde de açıklamalarda bulundu. Milletvekillerini bilgilendiren Fahrettin Koca, tüm süreci aktardı, yeni planlamaları duyurdu. Bakan Koca, test hedefini artırdıklarını söyledi, yarından itibaren yeni bir kit kullanılacağını ifade etti. Yeni test kitinin hızlı tanı sağladığına vurgu yapan Bakan Koca, "Günde hedefimiz 10-15 bin test yapmaktır" dedi. Bakan Koca, salgınla mücadeledeki sağlık çalışanlarına, 'Sağlık Ordusu' dedi, ve TBMM'den alkışla moral istedi.

Bakan Koca ayrıca, "Tedbirleri erkenden aldık. İşe bilim kurulu oluşturarak başladık. Dünyadan gelen verileri analiz ettik. Biz baştan beri olayı pandemi olarak analiz ettik. Başarı uygulamaları örnek aldık. İran, Kum şehrini izole etmeyerek bütün ülkeye yayılmasına sebep oldu. İtalya, önlem almayarak salgının Avrupa'ya yayılmasına sebep oldu." sözlerini kullandı.