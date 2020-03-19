Servis şoförüne ‘kız öğrencilere taciz’den 108 yıl

İstanbul Beyoğlu'nda bir okulun servis şoförünün servisteki kız öğrencileri aylarca taciz ettiği ileri sürüldü. Olay, geçtiğimiz günlerde yaşandı. 12 yaşından küçük birden fazla kız öğrenci, okulun rehberlik öğretmenine başvurarak tacize maruz kaldıklarını beyan etti. Rehber öğretmeni durumu okul yönetimine ve ailelere bildirince servis şoförünün işine son verildi. Aileler ise savcılığa başvurarak servis şoföründen şikâyetçi oldu.

TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan kız öğrenciler, uzun zamandır sevis şoförünün tacizine maruz kaldıklarını anlattı. Savcılık tarafından yürütülen kapsamında gözaltına alınan şoför Erol B., "Eşimin hostes olduğu bir servisin şoförlüğünü yapıyorum. Çocuklarla bir temasımın olması söz konusu değildir. Şikâyetçi aileyle servisin ücreti nedeniyle bir tartışma yaşadık. Diğer ailenin çocuğu ise servisten çıkartıldı. Bu nedenle bana kin besliyorlar" dedi. Savcılık ifadesi ardından servis şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

108 YIL İSTENDİ

Yürütülen soruşturma sonunda yaşları küçük kız çocuklarının ifadelerinin birbirleriyle uyumlu oldukları, servis şoförünün tacizini anlayabilecek ve anlatabilecek kapasiteye sahip oldukları gerekçesiyle şoför hakkında dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, servis şoförünün suçtan kurtulmaya yönelik beyanına itibar edilemeyeceği gibi okulun rehber öğretmeni ve bir kız çocuğunun ailesine durumu anlatmasıyla ortaya çıktığı kaydedildi. Servis şoförünün, cinsel arzularını tatmine yönelik değişik zamanlara, üzerinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan 12 yaşından küçük mağdur çocuklara 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği belirtildi. Şoför hakkında, 108 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



