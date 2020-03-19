Sessiz ama yürekten

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci Yıldönümü için planlanan programlar, koronavirüs tehlikesi nedeniyle iptal edildi. Türkiye'nin 81 il ve ilçelerinde devlet erkanı tarafından şehitlik anıtlarına çelenk bırakılarak, top atışları gerçekleştirildi. Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'ndeki törende, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından abidenin fuaye alanında bulunan Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından şehitler için dua edildi. Gelibolu'daki şehitler abidesinde iptal edilen törenlere rağmen, az sayıda da olsa ziyaretçi geldi. Vatandaşlar, mezarlıkları ziyaret ederek, dua etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tarihi zaferin yıldönümü dolayısıyla ünlü isimler, öğrenciler ve kurumlar sosyal medyadan özel klip ve mesajlar yayımladı.Türkiye'nin dört bir yanında da kutlamalar resmi törenlerle sınırlandırıldı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yıldönümü dolayısıyla Ankara'daki Cebeci Askeri Şehitliği'nde tören düzenlendi. Şehitliğe çelenk koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Ankara İl Müftüsü Yusuf Doğan dua etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını Edirnekapı Şehitliği'nde sade bir tören ile andı. Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Deniz Zaferi'nin 105. yılında, korona tedbirleri nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde sade bir tören gerçekleştirdiklerini kaydetti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında, "Milletimizin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.

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