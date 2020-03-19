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: Alevi vatandaşlar hakkında çirkin ifadeler kullanan 'dan açıklama! ?

Sosyal medyada dün geceden beri en çok konuşulan isimler arasında yer alan 'a tepki yağıyor! Tuz-Biber isimli stund-up gösterisinde Alevi vatandaşlarımız için kullandığı ifadelerle herkesin tepkisini çeken ? İnfial olduktan sonra sosyal medya hesabını kapatan Fidan, stund-up gösterisinde çok keskin ve tehlikeli söylemlerde bulunmuş "Alevileri bir otele yıkıp yakacaksın" sözlerini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 10:55 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 10:57 ABONE OL
Son dakika: Alevi vatandaşlar hakkında çirkin ifadeler kullanan Pınar Fidan'dan açıklama! Pınar Fidan kimdir?

'ın gösteri yaptığı salonda söylediği çirkin ve yakışıksız sözler başta Alevi vatandaşlarımız olmak üzere herkesin tepkini çekti. Betül Demir gibi ünlü sanatçıların yanı sıra bazı milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından Pınar Fidan'a karşı tepkilerini dile getirdi. Alevi vatandaşlarımıza karşı söylediği sözlerle herkesin tepkisini çeken , kaç yaşında?

PINAR FİDAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI! "HEPİMİZ İÇİN ÜZÜCÜ..."

"Merhaba arkadaşlar. Uğraşmak istemedim başta ama bu kadar kişi tarafından yanlış anlaşıldığı için bir kere buradan açıklayayım. İzlediğiniz videoda tam tersini düşündüğüm bir şeyi ironi yaparak anlatıyorum. Mizah, dalga geçmek ya da küçümsemek için değil, eleştirmek için yaptığımız bir şey. İnsanların genel düşüncelerini taklit ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum...

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Son dakika: Alevi vatandaşlar hakkında çirkin ifadeler kullanan Pınar Fidan'dan açıklama! Pınar Fidan kimdir?
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