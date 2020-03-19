Son dakika: Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti!

Güler Yücel'in kızı Su Yücel, annesinin yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğünü belirtip, "Bugün hastanede fenalaştı. Doktorlar tüm çabalarına rağmen onu kurtaramadı. Acımız büyük. Annemin rahatsızlığı sırasında ellerinden gelen çabayı gösteren doktorlarına ve hastanedeki sağlık ekibine teşekkür ederim" dedi.

İki yıl önce yazdığı 'Olduğu Gibi' isimli kitabında hayatını anlatan Güler Yücel, yarın ikindi namazına müteakip Eski Datça Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek. Güler Yücel'in 43 yıllık hayat arkadaşı Can Yücel, 12 Ağustos 1999'da hayatını kaybetmişti.