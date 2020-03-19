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Son dakika haberi: dün akşam ile sallandı! Kandilli ve duyurdu: 19 Mart son depremler listesi

ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ()'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre ’ın Elecmaz Gürpınar bölgesinde gece saat 02.07'de 4.4 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerde de hissedilirken yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından vatandaşlar da panik yaşadı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 19.3.2020 07:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Van dün akşam deprem ile sallandı! Kandilli ve AFAD duyurdu: 19 Mart son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Van'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Van ve çevre illerinde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte geç saatlerde yaşanan son dakika deprem haberinin detayları…

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Ajanslardan geçen bilgiye göre; Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 02.07'de İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

İşte yaşanan sarsıntı ile ilgili tüm detaylar;

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Son dakika haberi: Van dün akşam deprem ile sallandı! Kandilli ve AFAD duyurdu: 19 Mart son depremler listesi
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