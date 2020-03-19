Son dakika: İstanbul'da etil alkolden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi... Şoke eden koronavirüs iddiası!

SAHTE ALKOL ÖLÜMLERİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ! İstanbul'da sahte alkol tüketerek yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Ölen kişilerin, sahte alkolü 'koronavirüse karşı koruduğunu' düşünerek içtiği iddia edildi.

"KORONAVİRÜSE İYİ GELİYOR" DİYEREK PİYASAYA SÜRDÜLER

İstanbul'da Koronavirüs salgını sonrası harekete geçen fırsatçıların "Koronavirüsü ve hastalıkları kırıyor" yalanıyla piyasaya sürdükleri sahte içkileri kullanan 20 kişi yaşamını yitirdi.

60 KİŞİ FARKLI HASTANELERDE YOĞUN BAKIMDA

İstanbul'da sahte içki imalatı ve kullanımına bağlı olarak son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Koronavirüs salgınının ardından harekete geçen ve durumu fırsata çeviren fırsatçı sahte içki şebekelerinin "Koronvirüsü, hastalıkları, mikropları kırıyor" yalanıyla piyasaya sürdükleri sahte içkileri tüketen 60 kişinin ise farklı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Toplam 20 kişinin sahte içki kullanımı nedeniyle son üç gün içerisinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Ölümlerin ardından soruşturma açan ve inceleme başlatan İstanbul Emniyeti yedi şüpheliyi gözaltına aldı.





ÖNCE VÜCUTLARINA SÜRDÜLER



Yaşamını yitiren kişilerin hastalıklardan ve virüslerden korunmak için "İspirt" adı verilen ve saf alkolden imal edilen sahte içkileri ilk olarak vücutlarına sürdükleri, ardından da içtikleri iddia edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan üst düzey emniyet yetkilileri, sahte içki tüketmemeleri konusunda vatandaşlara kesin bir diller uyarılarda bulunuyor.

SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETİM MERKEZİNE BASKIN!



İstanbul'da Koronavirüs salgınını fırsat bilen sahte el dezenfektanı üreticilerine ikinci dalga operasyon yapıldı. Yüklü miktarda sahte el dezenfektanı ele geçirildi. Dört kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Koronavirüs salgını nedeniyle sahte kolonya ve dezenfektan imal eden şebeke ve kişilere yönelik ikinci dalga operasyon düzenledi. Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri önceki gün Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de imal ettikleri sahte kolonya ve dezenfektanları piyasaya sürmeye hazırlanan iki ayrı şebekeye operasyon düzenlemiş, satışa hazır hale getirilmiş üç bin şişe sahte el dezenfektanı, beş ton sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, ve 37 bin boş şişe ele geçirmişti.





SON BASKIN ESENYURT'TA...



İkinci dalga operasyonu ise İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sahte kolonya, içki ve el dezenfektanı imal eden ve söz konusu maddeleri piyasaya sürmeyi hedefleyen bir şebeke daha belirlendi. Şebeke üyelerinin imalathane olarak kullandıkları Esenyurt'taki bir adrese şok baskın yapıldı. Yüklü miktarda sahte el dezenfektanı ele geçirildi. İki farklı operasyon kapsamında dört şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. El konulan malzemeler ise incelenmek için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

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