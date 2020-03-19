Son dakika: Kadir Şeker'in davasında flaş gelişme!

Konya'da yaşanan cinayet vakası Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Kadir Şeker isimli genç, 5 Ocak günü akşam saatlerinde parkta darp edilen Ayşe D. isimli kadını kurtarmaya çalışmış, saldırgan sevgili ile Kadir arasında çıkan kavgada Kadir Şeker, kadının sevgilisi Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu....
SON DAKİKA HABERİ: DAVA 29 NİSAN'DA
Bugün gelen son dakika haberine göre; Kadir Şeker hakkında "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Kadir Şeker'in yargılanmasına 29 Nisan'da başlanacak.KADİR'DEN SON DAKİKA HABERİ: 4 İFADE 4 FARKLI ÇELİŞKİYİ İÇERİYOR! KADİR ŞEKER'İN KURTARMAYA ÇALIŞTIĞI KADININ O SÖZLERİ...
KADİR ŞEKER’İN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK ŞOKE EDEN İFADE GELDİ! SON DAKİKA HABERİ; İŞTE O SÖZLER!
SON DAKİKA HABERİ: TÜRKİYE GÜNLERCE ONU KONUŞMUŞTU! KADİR ŞEKER İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU