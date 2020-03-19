Son dakika: Sivas'ta korkutan deprem! Tokat'ta da hissedildi; Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika bilgisine göre Sivas şehrinde bir deprem meydana geldi! Depremin şiddetinin 4.2 olduğu ifade edilirken depremin derinliği de 19.70 km. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Tokat olduğunu açıkladı. Tokat'taki depremin merkez üssünün Mescitköy - Almus olduğu ifade edildi. İşte son depremler listesi...

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.04'te Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.