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Son dakika: 'ta korkutan ! Tokat'ta da hissedildi; Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre 'ta bir meydana geldi! Depremin şiddetinin 4.2 olduğu açıklandı. Demirören Haber Ajansı da son dakika bilgisi geçti. AFAD verilerine göre saat 11:04'te merkez üssü Sivas olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Merkez üssü Sivas olan deprem Yozgat, Erzincan, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya gibi çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Tokat Mescitköy - Almus olarak açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 11:20 ABONE OL
Son dakika: Sivas'ta korkutan deprem! Tokat'ta da hissedildi; Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika bilgisine göre Sivas şehrinde bir deprem meydana geldi! Depremin şiddetinin 4.2 olduğu ifade edilirken depremin derinliği de 19.70 km. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Tokat olduğunu açıkladı. Tokat'taki depremin merkez üssünün Mescitköy - Almus olduğu ifade edildi. İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.04'te Sivas'ta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 19 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Son dakika: Sivas'ta korkutan deprem! Tokat'ta da hissedildi; Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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