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Taksi plakalarının alım satımına korona engeli

Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
Taksi plakalarının alım satımına korona engeli
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ticari plaka devir, tahsis ve araç değişim işlemlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de de görülmeye başlanan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı önlemler alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri, ikinci bir duyuruya kadar başkanlığımız tarafından durdurulma kararı alındı. İnteraktif olarak e-tuhim sistemi üzerinden yapılan başvurulara ise işlem yapılmakta ve cevap verilmektedir."
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Taksi plakalarının alım satımına korona engeli
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