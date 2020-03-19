Taksi plakalarının alım satımına korona engeli

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulBüyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, ticari plaka devir, tahsis ve araç değişim işlemlerinin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye'de de görülmeye başlanan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı önlemler alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri, ikinci bir duyuruya kadar başkanlığımız tarafından durdurulma kararı alındı. İnteraktif olarak e-tuhim sistemi üzerinden yapılan başvurulara ise işlem yapılmakta ve cevap verilmektedir."