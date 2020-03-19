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Arnavutköy kura çekimi sonuçları belli oluyor: 19 Mart TOKİ Arnavutköy kura çekilişi isim sorgulama

100 Bin Konut Projesi kapsamında 81 ilimize inşa edilen TOKİ konutları yavaş yavaş sahiplerine teslim ediliyor. 100 Bin Sosyal Konut çekilişi için de heyecanlı geri sayım sona eriyor. 19 Mart Perşembe tarihli İstanbul TOKİ Arnavutköy çekilişi canlı yayında sahiplerini buluyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan ve her bütçeye uygun ödeme seçenekleri ile vatandaşların ev sahibi olmasını sağlaya projeye yoğun ilgi gösterilmişti. TOKİ İstanbul Aranvutköy 2+1 kura çekimi sonuçları dün belli olmuştu. Bugünkü TOKİ 3+1 sonuçlarını ise canlı yayın ile haberimizden takip edebilir, isim isim listelere ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ kura çekilişi sonuçları ile ilgili detaylar ve TOKİ canlı yayın sayfası.

Giriş Tarihi: 19.3.2020 09:46 ABONE OL
TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekimi sonuçları belli oluyor: 19 Mart TOKİ Arnavutköy kura çekilişi isim sorgulama

On binlerce vatandaşın yoğun talep gösterdiği 100 Bin Sosyal Konut projesi büyük oranda tamamlandı. İl il yapılan kura çekilişi sonrası TOKİ evleri sahiplerini buluyor. Tuzla, Kocaeli Körfez çekilişlerinin ardından bugün de Arnavutköy TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor. Peki, TOKİ Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi sonuçları açıklandıkça isim isim haberimizde yer alacak. Anlık olarak çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar haberimizden TOKİ canlı yayını kura çekimini takip edebilirler.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

100 bin sosyal konut projesinde İstanbul için önemli günlerden biri geldi. Tuzla'daki çekilişlerin ardından bugün de Arnavutköy 3+1 TOKİ konut kura çekimi için heyecan dorukta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen projede 2.625 konut için kura yapılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler de ilk olarak engelliler ve şehit ailelerin isimleri belirlendi. İşte TOKİ 100 bin sosyal konut 3+1 kura çekiminde isimleri çıkan vatandaşlarımızdan bazıları...

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TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekimi sonuçları belli oluyor: 19 Mart TOKİ Arnavutköy kura çekilişi isim sorgulama
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