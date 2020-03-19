TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekimi sonuçları belli oluyor: 19 Mart TOKİ Arnavutköy kura çekilişi isim sorgulama

On binlerce vatandaşın yoğun talep gösterdiği TOKİ 100 Bin Sosyal Konut projesi büyük oranda tamamlandı. İl il yapılan kura çekilişi sonrası TOKİ evleri sahiplerini buluyor. İstanbul Tuzla, Kocaeli Körfez çekilişlerinin ardından bugün de Arnavutköy TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklanıyor. Peki, TOKİ Arnavutköy kura çekilişi sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? TOKİ İstanbul Arnavutköy kura çekilişi sonuçları açıklandıkça isim isim haberimizde yer alacak. Anlık olarak çekilişi sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar haberimizden TOKİ canlı yayını kura çekimini takip edebilirler.

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

100 bin sosyal konut projesinde İstanbul için önemli günlerden biri geldi. Tuzla'daki çekilişlerin ardından bugün de Arnavutköy 3+1 TOKİ konut kura çekimi için heyecan dorukta. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen projede 2.625 konut için kura yapılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler de ilk olarak engelliler ve şehit ailelerin isimleri belirlendi. İşte TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul Arnavutköy 3+1 kura çekiminde isimleri çıkan vatandaşlarımızdan bazıları...

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