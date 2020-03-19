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Tramvayda yankesiciliğe tutuklama

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
Tramvayda yankesiciliğe tutuklama
İstanbul Fatih'te tramvayda yankesicilik yaparken yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Güven Timleri, tramvaya binmeye çalışan Bulgaristan uyruklu Boris Iliev G.'yi (39) sıkıştırarak cebinden cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan şüphelileri suçüstü yakaladı. Suriye uyruklu Kavsar M. (22), Hanan S. (30) ve yaşı küçük N.M. ile S.İ.'nin üst aramasında Iliev G.'ye ait 10 euro, 40 Bulgar levası, 10 Bosna Hersek markı, 10 Sırbistan dinarı, 20 Hırvatistan kunası bulunan cüzdan ele geçirildi. Şüphelilerden N.M. tutuklandı.
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Tramvayda yankesiciliğe tutuklama
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