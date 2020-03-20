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4 çocuk annesi etti

'nın Yalvaç ilçesinde, 4 çocuk annesi Ç. (35), tarım ilacı içerek etti. 6 ay önce 4'üncü çocuğunu dünyaya getiren kadının, intihar nedeni araştırılıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 10:46 ABONE OL
4 çocuk annesi intihar etti

Yalvaç'a bağlı Kumdanlı köyünde yaşayan Ümmü Gülsüm Ç., çarşamba günü, traktörün arkasında bulunan ilaçlama tankındaki zirai ilaçtan içti. Durumu fark eden yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülen buradan da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ümmü Gülsüm Ç., dün yaşamını yitirdi.

İNTİHAR NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ümmü Gülsüm Ç.'nin cenazesi, köy mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi. 6 ay önce 4'üncü çocuğunu dünyaya getiren kadının, intihar nedeni araştırılıyor.

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4 çocuk annesi intihar etti
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