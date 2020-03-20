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Ameliyathane personelinden dövizli 'Evde kal' mesajı

'ın İskenderun ilçesinde 'nin ameliyathanelerinde görevli sağlık personeli, salgınına yönelik alınan tedbirlere dikkat çekmek için, 'Biz sizin için buradayız. Siz de bizim için evde kalın' yazılı döviz açarak hesaplarında paylaştı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 15:58 ABONE OL
Ameliyathane personelinden dövizli 'Evde kal' mesajı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp, dünyaya yayılan son günlerde Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına yönelik bir dizi tedbirler alındı. Bu kapsamda yetkililer, zorunlu olmadıkça evlerde kalınması uyarısında bulundu.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin ameliyathanelerinde görevli bir grup sağlık personeli, alınan tedbirlere dikkat çekmek için ellerine "Biz sizin için buradayız. Siz de bizim için evde kalın' yazılı dövizleri alarak fotoğraf çekildi ve bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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Ameliyathane personelinden dövizli 'Evde kal' mesajı
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