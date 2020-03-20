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Anne dayağı can aldı

Giriş Tarihi: 20.3.2020 ABONE OL
Anne dayağı can aldı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Şükran D., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle dövdüğü ilk eşinden dünyaya gelen kızı Meryem Nur İpek'in (3) karnına vurdu. Yatağına gidip uzun süre ağlayan küçük kız, uyuyakaldı. Bir süre sonra kızını uyandırmak isteyen anne, öldüğünü fark edince polisi arayıp kızını yatakta ölü bulduğunu söyledi. Doktorlar, küçük kızın iç kanamadan öldüğünü belirledi. Gözaltına alınan anne Şükran D. elinin yanlışlıkla kızının karnına geldiğini söyledi. Anne tutuklanırken, Meryem'in cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp'a gönderildi.

Fırat KESKİNKILIÇ / SABAH
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Anne dayağı can aldı
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