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planlı elektrik kesintilerini erteledi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı olarak vatandaşların evde kalması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması sebebiyle 21 Mart'tan itibaren İstanbul 'ndaki tüm planlı bakım ve yatırım çalışmalarını erteledi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 11:42 ABONE OL
BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, daha kaliteli ve kesintisiz enerji arzı sağlanması için ihtiyaç duyulan noktalara bakım ve yatırım çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle gündeme gelen kesintilerin ileride daha büyük çaplı kesintilerin önüne geçmek ve talep edilen enerjiyi karşılamak için zorunlu olduğu aktarılan açıklamada, hiçbir dağıtım şirketinin tüketicisini enerjisiz bırakmak istemediği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 yayılımının engellenmesi amacıyla vatadandaşların evde kalması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması sebebiyle planlı bakım ve yatırım çalışmalarının ertelendiği ifade edilerek, "Acil durumlar ve enerji bekleyen yeni aboneler ile ilgili kesintiler dışında 21 Mart Cumartesi gününden itibaren İstanbul Avrupa Yakası'ndaki tüm planlı bakım ve yatırım çalışmaları ertelenmiştir." denildi.

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BEDAŞ planlı elektrik kesintilerini erteledi
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