Cevahir AVM kapandı mı? Cevahir AVM ne zaman açılacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile ilgili yurtta ve dünyada pek çok önlem ve tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ülkemizde de bu tedbirler kapsamında pek çok popüler mekan ve avm, belirli süreli olarak kapanma kararı aldı. Tüm bu gelişmelerin ardından vatandaşlar hangi avm'lerin kapandığını merak ederek Cevahir AVM kapandı mı? şeklinde sorularla yoğun şekilde arama motorlarında yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Peki, Cevahir AVM kapandı mı ve Cevahir AVM ne zaman açılacak? İşte tüm merak edilenler...



CEVAHİR AVM KAPANDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

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