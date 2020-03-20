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Haberler Yaşam Haberleri Corona virüsü danışma hattı nedir? Koronavirüs danışma hattı SABİM numarası kaç?

nedir? numarası kaç?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi hizmeti vermeye başladı. Çin’in Wuhan kentinde ilk kez ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini giderek arttıran koronavirüsü için Türkiye’de önlemlerini almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SABİM danışma hattının koronavirüs danışma hattına çevrildiğini söylemişti. Bunun üzerine vatandaşlar internet üzerinden corona virüsü danışma hattı ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Buna göre; koronavirüsü danışma hattı numarası kaç?

Giriş Tarihi: 20.3.2020 21:16 ABONE OL
Corona virüsü danışma hattı nedir? Koronavirüs danışma hattı SABİM numarası kaç?

Koronavirüsü ile ilgili gelişmeler hem ülkemizde hem de dünyada yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı Danışma Hattını corona virüsü danışma hattı olarak düzenlediğini açıklamıştı. Herhangi bir hastalık durumunda olduğunda hastanelerden önce bu numaraların aranması istendiği belirtilirken vatandaşlar internet üzerinden koronavirüs danışma hattı nedir sorusunun yanıtını arıyor. SABİM danışma hattı olarak da bilinen corona virüs danışma hattı numarası kaç?

CORONA DANIŞMA HATTI NUMARASI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, Corona virüsü hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin 14 Mart'ta faaliyete geçtiğini duyurdu

CORONA DANIŞMA HATTI (SABİM) NEDİR?

Sağlık sisteminde yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, bundan sonra yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısı sırasında açıkladığı SABİM'e corona virüs danışma hattı eklenmesi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.

Bakanlık yetkilileri, corona virüs hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu. Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi. Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor.

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Corona virüsü danışma hattı nedir? Koronavirüs danışma hattı SABİM numarası kaç?
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