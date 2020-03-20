Ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında şirketler evden çalışma sistemine geçince telefon ve bilgisayarlar temiz tutulmaya çalışılıyor. Öte yandan virüsten korunmak için el dezenfektan ve çeşitli hijyen ürünlerinin satışında artışlar yaşanıyor. Evden çalışmaya başlamadan önce dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını temizlemek için araştırmalar yapıyor. Peki Corona virüsünden korunmak için telefon ve bilgisayar nasıl temizlenir?

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN TELEFON VE BİLGİSAYAR NASIL TEMİZLENİR?

Mesainiz esnasında el ile temasta bulunduğunuz Dizüstü ve Masaüstü bilgisayarların periyodik hijyenine özen gösterilmesini hatırlatmak istedik. İşte görselle birlikte corona virüsünden bilgisayar ve telefonu koruma yolları