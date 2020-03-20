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için nasıl temizlenir?

Dünyaya hızla yayılan koronavirüs konusunda halen araştırmalar sürerken, vatandaşlar telefon ve bilgisayarların temizliğine önem vermeye başladı. Marketlerde, eczanelerde dezanfektan ürünlerinin satışında ise artışlar yaşanıyor. Ülkemizde de koronavirüsü tedbirleri kapsamında şirketler evden çalışma sistemine geçti. Çalışırken telefon ve bilgisayarlarını temiz tutmak isteyen vatandaşlar periyodik hijyenlerine özen göstermelidir. Peki için nasıl temizlenir? İşte yanıtı

Giriş Tarihi: 20.3.2020 11:45 ABONE OL
Corona virüsünden korunmak için telefon ve bilgisayar nasıl temizlenir?

Ülkemizde koronavirüsü tedbirleri kapsamında şirketler evden çalışma sistemine geçince telefon ve bilgisayarlar temiz tutulmaya çalışılıyor. Öte yandan virüsten korunmak için el dezenfektan ve çeşitli hijyen ürünlerinin satışında artışlar yaşanıyor. Evden çalışmaya başlamadan önce dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını temizlemek için araştırmalar yapıyor. Peki Corona virüsünden korunmak için telefon ve bilgisayar nasıl temizlenir?

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN TELEFON VE BİLGİSAYAR NASIL TEMİZLENİR?

Mesainiz esnasında el ile temasta bulunduğunuz Dizüstü ve Masaüstü bilgisayarların periyodik hijyenine özen gösterilmesini hatırlatmak istedik. İşte görselle birlikte corona virüsünden bilgisayar ve telefonu koruma yolları

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Corona virüsünden korunmak için telefon ve bilgisayar nasıl temizlenir?
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