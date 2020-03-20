Cuma namazı evde kılınabilir mi? Yalnız ve cemaatsiz cuma namazı kılmak caiz midir? Diyanet Başkanı açıkladı!

Ülkemizde de corona virüsü vakalarına rastlanması ile vatandaşların kalabalık olabilecek herhangi bir ortamda bulunmamasının büyük önem teşkil ettiği bildirilmişti. Bu çerçeve her hafta camilere ibadetlerini yerine getirmek üzere giden vatandaşlar "Evde Cuma namazı kılınır mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. " ifadeleri kullanılarak vatandaşlara evlerinde vakit namazlarını kılabilecekleri bildirildi. Peki, Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı cemaatsiz kılınabilir mi? İşte detaylar…

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlarda bulunmaması gerektiğine yönelik uyarılar yetkililer tarafından yapılmaya devam ederken Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada tüm bu soruların detaylarına da değinildi. Buna göre; vatandaşların böyle bir salgın hastalık durumlarında cuma namazlarını kılmak yerine vakit namazlarını evlerinde kılabilecekleri bildirildi.

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