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evde kılınabilir mi? Yalnız ve cemaatsiz cuma namazı kılmak caiz midir? Başkanı açıkladı!

İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile ülkemizde corona virüsüne karşı alınan önlemler çerçevesinde vatandaşların namazlarını bir süre camilerde kılmaması uyarısı yapılmıştı. Bu kapsamda alınan önlemler kapsamında ise vatandaşlar kendilerine farz kılanan evde kılınır mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet tarafından yapılan son açıklamada Müslüman vatandaşların Cuma namazlarını kılmayıp evlerinde vakit namazlarını kılmalarının caiz olduğu bildirilirmesi ile bu sorunun da cevabı detaylı olarak verilmiş oldu. Peki, Cuma namaz evde kılınır mı? Cuma namazı cemaatsiz kılınabilir mi? İşte tüm bu sorularınızın yanıtı…

Giriş Tarihi: 20.3.2020 10:15 ABONE OL
Cuma namazı evde kılınabilir mi? Yalnız ve cemaatsiz cuma namazı kılmak caiz midir? Diyanet Başkanı açıkladı!

Ülkemizde de corona virüsü vakalarına rastlanması ile vatandaşların kalabalık olabilecek herhangi bir ortamda bulunmamasının büyük önem teşkil ettiği bildirilmişti. Bu çerçeve her hafta camilere ibadetlerini yerine getirmek üzere giden vatandaşlar "Evde kılınır mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere Cuma namazı farz değildir. " ifadeleri kullanılarak vatandaşlara evlerinde vakit namazlarını kılabilecekleri bildirildi. Peki, ? Cuma namazı cemaatsiz kılınabilir mi? İşte detaylar…

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlarda bulunmaması gerektiğine yönelik uyarılar yetkililer tarafından yapılmaya devam ederken Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada tüm bu soruların detaylarına da değinildi. Buna göre; vatandaşların böyle bir salgın hastalık durumlarında cuma namazlarını kılmak yerine vakit namazlarını evlerinde kılabilecekleri bildirildi.

İşte diğer detaylar...

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Cuma namazı evde kılınabilir mi? Yalnız ve cemaatsiz cuma namazı kılmak caiz midir? Diyanet Başkanı açıkladı!
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