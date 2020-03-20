Emniyette koronavirüs tedbiri: Girişe termal kamera konuldu

Dünyayı saran ve ülkemizde de üç kişinin yaşamını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgınıyla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de bazı tedbirler aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tüm birimlerde ilaçlama yapıldı ve her kata, her şube ve birimin girişlerine el dezenfektanları konuldu.

ATEŞ ÖLÇEN TERMAL KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Duvarlara uyarı yazıları asıldı. Ayrıca İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün girişine insanlardaki yüksek ateşi gösteren termal kamera da yerleştirildi. Polisler ve vatandaşlar termal kameradan geçtiklerinde; yüksek ateşi olduğu görülen kişiler söz konusu termal kameralardan tespit edilecek ve yüksek ateş şüphesi olan kişiler uyarılarak hemen sağlık ekiplerine yönlendirilecek.