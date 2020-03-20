Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 20 Mart evde bakım parası yatan iller nasıl sorgulanır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya devam ediyor. Evinde bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen evde bakım parası il il yatırılıyor. Mart ayının sonlarına yaklaşırken '' Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?'' sorusuna yanıt aranıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulanabildiği gibi açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Peki Bu ücretten faydalanan vatandaşlar 20 Mart evde bakım maaşı (aylığı) sorgulama nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı? İşte ayrıntılar

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM PARASI YATTI MI?

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını (beslenme, giyinme, tuvalet, merdiven inip çıkabilme gibi) gideremeyen hastalara bakanlar, bakım maaşı alabilmektedir. Haberimizde, evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgulama ekranı yer alıyor.