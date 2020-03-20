Eve alkollü gelen kocasını boğarak öldürdü!

Olay, sabaha karşı 06.00 sıralarında Şehit Kubilay Mahallesi Estergon Caddesi, Burcu Apartmanı'nda meydana geldi. Mobilya işiyle uğraşan İsmail K., iddiaya göre gece saatlerinde eve alkollü geldi. Elif K., geçimsizlik bulunan eşi ile tartışmaya başladı. Evde bulunan çiftin 3 oğlu da tartışmaya dahil olunca arbede çıktı. Arbede sırasında Elif K., eşini iple boğdu.

ANNE VE 3 OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde İsmail K.'nin öldüğü belirlendi. İsmail K.'nin cenazesi evde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, anne ile 3 çocuğu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

4 ÇOCUK ANNESİ İNTİHAR ETTİ