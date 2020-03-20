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Her yerde aranıyorlardı! Motosiklet hırsızı kardeşler yakalandı

Son dakika gelen bilgilere göre ’da 19 ayrı suçtan aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan motosiklet hırsızı ile 6 ayrı olaydan aranan ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K ile kardeşi G.K yakalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 20.3.2020 17:23 ABONE OL
Her yerde aranıyorlardı! Motosiklet hırsızı kardeşler yakalandı
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son zamanlarda meydana gelen motosiklet hırsızlığı ilgili çalışmaları sonuç verdi. Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 kardeş yakalandı.

19 AYRI SUÇTAN ARANMA VE...

Motosiklet hırsızlığı yaparak bunları sattığı ayrıca otodan hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen, 19 ayrı suçtan aranma kaydı ile 5 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olan, S.K ile 6 ayrı olaydan aranması bulanan ve 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S.K.'nın abisi G.K. isimli şahıs emniyetin başarılı çalışmasıyla yakayı ele verdi. Gerekli işlemlerin ardından şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.
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Her yerde aranıyorlardı! Motosiklet hırsızı kardeşler yakalandı
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